Calderoli è certo: "C'è un piano per affondare i referendum sulla giustizia" (Di martedì 17 maggio 2022) Qualcuno starebbe ostacolando i referendum per la giustizia del prossimo 12 giugno. A dirlo è Roberto Calderoli, vice-presidente del Senato che sta seguendo in prima persona la campagna elettorale per i quesiti referendari, intervistato da Affari Italiani: "Sono assolutamente convinto che sia proprio così". L'affermazione è sulla tesi che ci sia un piano non scritto per far affossare i quesiti referendari non raggiungendo il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto. "I sospetti che sia proprio così sono - prosegue Calderoli - numerosi, basti pensare all'unico dei nostri referendum che non è stato ammesso, quello che prevede il principio per cui chi sbaglia paga ovvero la responsabilità diretta dei magistrati. Ho visto la volontà di chi veniva a ...

