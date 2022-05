Advertising

glooit : Calcio: play off B; andata semifinale, Benevento-Pisa 1-0 leggi su Gloo - anteprima24 : ** Play off, Lapadula piega anche il #Pisa: al ##Benevento ... ** - GDS_it : E' appena cominciata la gara di andata del secondo turno nazionale dei Play Off di Serie C 2021-2022. Baldini lan… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Monopoli-aCatanzaro: play-off #SerieC 2021/2022 - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - San Marino, La Fiorita e Fiorentino debutto vincente ai play-off. Ora tocca a Folgore-Tre Fi… -

Benevento - Pisa 1 - 0 (0 - 0) nell'andata delle semifinale deioff del campionato di serie B. Il gol della vittoria porta la firma di Gianluca Lapadula, a segno al 39' del secondo tempo. La gara di ritorno è in programma in Toscana sabato 21 maggio alle 18. ...Diretta/ Frosinone Pisa (risultato finale 1 - 2): ciociari fuori dai- off! BENEVENTO 0 - 0 ... Il difensore si trovava in offside al momento della battuta delda fermo. Nei minuti di ...(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Benevento-Pisa 1-0 (0-0) nell'andata delle semifinale dei play off del campionato di serie B. Il gol della vittoria porta la firma di Gianluca Lapadula, a segno al 39' del ...Al via le Semifinali d’Andata dei Play Off di Serie B 2021/22. Segui in diretta i play off del campionato cadetto, consulta il regolamento e il programma delle sfide di ritorno: ...