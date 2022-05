Agricoltura e Salute, percorsi di longevità: se ne parla ad Ariano Irpino (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (AV) – Venerdì 20 maggio, ore 10:00, ad Ariano Irpino (AV), presso Hotel “L’Incontro” in via Foresta n.26, si terrà la Giornata ANPA Campania 2022 dal titolo ‘Agricoltura e Salute: percorsi di longevità’. Il convegno, fortemente voluto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori Campania e dalla stessa ANPA Nazionale, mira a sensibilizzare sulle esigenze e necessità della terza età in un periodo particolarmente complesso come quello post Covid-19, e sull’attenzione e il sostegno che le Istituzioni e il mondo civile devono riservare ai nostri pensionati. Durante l’emergenza sanitaria, infatti, la categoria è stata particolarmente penalizzata a causa di un’assistenza medica non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Venerdì 20 maggio, ore 10:00, ad(AV), presso Hotel “L’Incontro” in via Foresta n.26, si terrà la Giornata ANPA Campania 2022 dal titolo ‘di’. Il convegno, fortemente voluto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori Campania e dalla stessa ANPA Nazionale, mira a sensibilizzare sulle esigenze e necessità della terza età in un periodo particolarmente complesso come quello post Covid-19, e sull’attenzione e il sostegno che le Istituzioni e il mondo civile devono riservare ai nostri pensionati. Durante l’emergenza sanitaria, infatti, la categoria è stata particolarmente penalizzata a causa di un’assistenza medica non ...

