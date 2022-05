Ville, parchi e strade in stato di abbandono, la denuncia del consigliere Enzo Calce (Di lunedì 16 maggio 2022) di Monica De Santis “Un degrado assurdo, non giustificabile e che i cittadini non intendono più tollerale”. A parlare è il consigliere comunale Enzo Calce, che ancora una volta denuncia la situazione di grave degrado nella quale versano Ville, parchetti ed anche le strade cittadine… “Purtroppo continuiamo a registare una serie di disservizi su tutto il territorio cittadino. Parlo della mancata manutenzione del verde pubblico, della pulizia delle strade, oltre che ad altri servizi che se pur previsti nel capitolato d’appalto, non vengono effettuati da parte della?Sam, ovvero la società che dovrebbe gestire questi servizi, ma che in realtà da mesi non li esegue. Per non parlare che da tanto tempo, forse anni, non viene più effettuato il lavaggio dei cassonetti per i ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 16 maggio 2022) di Monica De Santis “Un degrado assurdo, non giustificabile e che i cittadini non intendono più tollerale”. A parlare è ilcomunale, che ancora una voltala situazione di grave degrado nella quale versano, parchetti ed anche lecittadine… “Purtroppo continuiamo a registare una serie di disservizi su tutto il territorio cittadino. Parlo della mancata manutenzione del verde pubblico, della pulizia delle, oltre che ad altri servizi che se pur previsti nel capitolato d’appalto, non vengono effettuati da parte della?Sam, ovvero la società che dovrebbe gestire questi servizi, ma che in realtà da mesi non li esegue. Per non parlare che da tanto tempo, forse anni, non viene più effettuato il lavaggio dei cassonetti per i ...

Advertising

patriziaznews : RT @dimorestoriche: ? Una domenica #22maggio tutta da vivere, nelle dimore storiche che apriranno al pubblico per la #GiornataNazionaleADSI… - EnvirEconom : RT @dimorestoriche: ? Una domenica #22maggio tutta da vivere, nelle dimore storiche che apriranno al pubblico per la #GiornataNazionaleADSI… - dimorestoriche : ? Una domenica #22maggio tutta da vivere, nelle dimore storiche che apriranno al pubblico per la… - culturaearte1 : RT @dimorestoriche: Il più grande museo diffuso d’#Italia riapre le porte. Il 22/05 torna la Giornata Nazionale ADSI: oltre 400 luoghi escl… - carpinelloTitty : RT @dimorestoriche: ?? Domenica 22 maggio 2022 ?? Castelli, ville, parchi e giardini sono pronti ad aprire le porte per la XII Giornata Nazio… -