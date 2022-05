"Vestita senza tenere conto delle bilancia": l'orrendo bodyshaming (in tv) a Laura Pausini (Di lunedì 16 maggio 2022) La scena andata in onda durante "Uno Mattina In Famiglia" su Rai1 ha aperto un dibattito acceso sui social. In un primo momento ciò... Leggi su europa.today (Di lunedì 16 maggio 2022) La scena andata in onda durante "Uno Mattina In Famiglia" su Rai1 ha aperto un dibattito acceso sui social. In un primo momento ciò...

Advertising

Marilenapas : RT @fanpage: Uno degli ospiti critica Laura Pausini per i look scelti all' #Eurovision, 'senza tenere conto della bilancia', la conduttrice… - Geakaren : Basita dallo scoprire la polemica sulla Pausini e sul fatto che sarebbe stata vestita per l’Eurovision 'senza tener… - fanpage : Uno degli ospiti critica Laura Pausini per i look scelti all' #Eurovision, 'senza tenere conto della bilancia', la… - amymarched : In tv manciata di cafoni critica Laura Pausini perché si è vestita “senza pensare alla bilancia” e “guardarsi allo… - ildins : La Pausini vestita come una provinciale senza smentirsi mai #Eurovision -