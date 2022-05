Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di giugno (Di lunedì 16 maggio 2022) Manca ancora un po' all'inizio di giugno ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie... Leggi su europa.today (Di lunedì 16 maggio 2022) Manca ancora un po' all'inizio dima dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titolidel prossimo mese. Quali saranno le storie...

Advertising

Fruscio1968 : RT @RadioQuar: Mentre il primo album mescolava la riscoperta della disco fine 70/80 con una vena tropicalista, 'Bar Mediterraneo', come da… - RadioQuar : Mentre il primo album mescolava la riscoperta della disco fine 70/80 con una vena tropicalista, 'Bar Mediterraneo',… - Maurizio62 : @teuta_59 E' la totale verità. Guarda i ragazzi in pubertà, noi vecchietti ci siamo passati, da un giorno all'altro… - badtasteit : #GothamKnights: primo sguardo al cappuccio di #Batman da una foto dal set - MikeGuerrero28 : HW Ita Ma bene, la verità è che sono rimasto affascinato dal primo giorno in cui l'ho vista, ha dei bellissimi occ… -