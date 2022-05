Ultime Notizie – Mariupol, “morti almeno 25mila civili” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella guerra in Ucraina “almeno 25.000 civili sono stati uccisi a Mariupol, costantemente colpita dalla Russia con bombe pesanti, proiettili termobarici e al fosforo”. Lo ha dichiarato la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova, che oggi a Vienna ha partecipato a un incontro dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Osce. “Durante il mio intervento ho sottolineato che la Russia continua una guerra aggressiva non provocata, ingiustificata e illegale sul territorio dell’Ucraina e usa come arma anche i crimini sessuali: violentano donne e ragazze, in modo che non vogliano e non possano avere figli”, scrive Denisova, denunciando: “Questo è il genocidio del popolo ucraino”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella guerra in Ucraina “25.000sono stati uccisi a, costantemente colpita dalla Russia con bombe pesanti, proiettili termobarici e al fosforo”. Lo ha dichiarato la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova, che oggi a Vienna ha partecipato a un incontro dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Osce. “Durante il mio intervento ho sottolineato che la Russia continua una guerra aggressiva non provocata, ingiustificata e illegale sul territorio dell’Ucraina e usa come arma anche i crimini sessuali: violentano donne e ragazze, in modo che non vogliano e non possano avere figli”, scrive Denisova, denunciando: “Questo è il genocidio del popolo ucraino”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

