Tsitsipas un gelato ' mimetizzato' tra i turisti a Fontana di Trevi LE

Advertising

leggoit : Tsitsipas e la grande bellezza di Roma: un gelato 'mimetizzato' tra i turisti, ma tifosi e curiosi lo riconoscono … -

leggo.it

Un gelato per addolcire la sconfitta di oggi al Foro Italico. Il finalista degli Internazionali di Roma Stefanos Tsitsipas infatti - dopo la sconfitta subita oggi pomeriggio da parte di Novak Djokovic ...Nole domina, poi rischia di farsi rimontare e infine chiude in due set la sfida con il greco campione di Montecarlo. Sesto titolo in 12 finali al Foro per il n.1 ...