Sulle bombe al fosforo contro Azovstal la scritta russa | battaglione con le ore contate

(Di lunedì 16 maggio 2022) La Russia non avanza nel territorio ucraino, anzi la sua offensiva ha "perso slancio". Inoltre dall'inizio del conflitto le forze di Mosca avrebbero lasciato sul campo circa "un terzo" dei militari impegnati nell'invasione. L'analisi dell'intelligence britannica sull'andamento del conflitto è impietosa nei confronti delle truppe di Vladimir Putin. Una situazione che fa guardare a Kiev con ottimismo al futuro della guerra. "L'Ucraina, come il resto del mondo, non è interessata a protrarre il conflitto con la Russia. Non possiamo vincere in un mese ma possiamo farlo entro l'anno", dice il capo negoziatore ucraino Mykhailo Podoliak. "La ricetta è semplice - aggiunge - vero embargo sul petrolio e invio di carri armati, artiglieria e aerei". Si spinge oltre il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, che dice di voler vedere un giorno Vladimir Putin "sul banco degli imputati". Il ...