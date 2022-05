Spezia-Napoli | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 maggio 2022) Gara valida per la 38esima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22. Entrambe le squadre hanno raggiunto gli obiettivi e dunque si tratterà poco più di un allenamento. Gli aquilotti si soo salvati matematicamente per il secondo anno consecutivo, mentre i partenopei sono tornati in Champions League dopo un anno di assenza.si giocherà domenica 22 maggio alle ore 19 presso lo stadio Picco.: COME SCENDERANNO IN CAMPO? Solito 4-2-3-1 per i liguri che dovrebbero schierarsi con Provedel tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Anian, Erlic, Nikolau e Bastoni. A centrocampo, Maggiore e Kiwior. In avanti, Verdi, Agudelo e Gyasi a sostegno di Manay. Spalletti risponderà con lo stesso modulo: Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A ...