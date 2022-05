Sonia Bruganelli diretta su Soleil Sorge: “Si è …” (Di lunedì 16 maggio 2022) Per diversi mesi il Grande Fratello Vip ha intrattenuto il pubblico di Canale 5. Una delle protagoniste assolute di questa edizione del noto reality show condotto da Alfonso Signorini è stata Soleil Sorge a proposito della quale si è recentemente espressa l’ex opinionista Sonia Bruganelli. Ma esattamente, in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza. Il commento di Sonia Bruganelli sull’esperienza al GF Vip L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata la più lunga ma anche una delle più discusse. Opinioniste del reality show sono state per diversi mesi Adriana Volpe e Sonia Bruganelli . E proprio quest’ultima si è fatta apprezzare dai telespettatori oltre che per la sua simpatia e ironia soprattutto per il suo essere obiettiva nei confronti ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 16 maggio 2022) Per diversi mesi il Grande Fratello Vip ha intrattenuto il pubblico di Canale 5. Una delle protagoniste assolute di questa edizione del noto reality show condotto da Alfonso Signorini è stataa proposito della quale si è recentemente espressa l’ex opinionista. Ma esattamente, in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza. Il commento disull’esperienza al GF Vip L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata la più lunga ma anche una delle più discusse. Opinioniste del reality show sono state per diversi mesi Adriana Volpe e. E proprio quest’ultima si è fatta apprezzare dai telespettatori oltre che per la sua simpatia e ironia soprattutto per il suo essere obiettiva nei confronti ...

