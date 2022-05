Scherma Modica, doppia medaglia per Spampinato in Giordania (Di lunedì 16 maggio 2022) Modica – Doppio podio per Francesco Spampinato ai Campionati del Mediterraneo svoltisi ad Al Salt in Giordania, prima nella categoria under17 e il giorno successivo nella categoria under20. In apertura dei Campionati la gara riservata ai cadetti vedeva il Modicano, dopo il girone preliminare con una sola sconfitta, affrontare e superare il giordano Bsessah Mohamad negli ottavi di finale per 15/6, nel turno successivo l’altro padrone di casa Alzamer Eyas per 15/7. In una combattutissima semifinale doveva poi cedere il passo al francese Crist Numa per 13/15; transalpino che poi sarebbe stato il vincitore finale della competizione. In virtù del podio nella propria categoria veniva ammesso a prendere parte alla competizione giovani del giorno successivo, dove dimostrava di non essere affatto appagato della ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022)– Doppio podio per Francescoai Campionati del Mediterraneo svoltisi ad Al Salt in, prima nella categoria under17 e il giorno successivo nella categoria under20. In apertura dei Campionati la gara riservata ai cadetti vedeva ilno, dopo il girone preliminare con una sola sconfitta, affrontare e superare il giordano Bsessah Mohamad negli ottavi di finale per 15/6, nel turno successivo l’altro padrone di casa Alzamer Eyas per 15/7. In una combattutissima semifinale doveva poi cedere il passo al francese Crist Numa per 13/15; transalpino che poi sarebbe stato il vincitore finale della competizione. In virtù del podio nella propria categoria veniva ammesso a prendere parte alla competizione giovani del giorno successivo, dove dimostrava di non essere affatto appagato della ...

