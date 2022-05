Roma, si ferma al semaforo col furgone sulla Togliatti, lo trascinano fuori dal mezzo e glielo rubano (Di lunedì 16 maggio 2022) Doveva andare al lavoro e come ogni mattina era sul suo furgone bianco. Ma qualcosa oggi è andato ‘storto’ perché lui, un uomo di 66 anni, è stato prima avvicinato, poi rapinato da un ladro che è fuggito via, senza lasciare alcuna traccia. È successo a Roma, intorno alle 4.50, in viale Palmiro Togliatti. Rapina al semaforo di via Togliatti a Roma La vittima si trovava a bordo del suo furgone, un Doblò Bianco, quando al semaforo di via Togliatti, all’angolo con via dei Gelsi, è stato avvicinato da un uomo non armato, di cui non ha saputo dire la nazionalità. Poi, è stato trascinato giù dal mezzo e lasciato a ‘piedi’: il malvivente, infatti, è salito sul furgone ed è fuggito via, lasciandolo lì, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Doveva andare al lavoro e come ogni mattina era sul suobianco. Ma qualcosa oggi è andato ‘storto’ perché lui, un uomo di 66 anni, è stato prima avvicinato, poi rapinato da un ladro che è fuggito via, senza lasciare alcuna traccia. È successo a, intorno alle 4.50, in viale Palmiro. Rapina aldi viaLa vittima si trovava a bordo del suo, un Doblò Bianco, quando aldi via, all’angolo con via dei Gelsi, è stato avvicinato da un uomo non armato, di cui non ha saputo dire la nazionalità. Poi, è stato trascinato giù dale lasciato a ‘piedi’: il malvivente, infatti, è salito suled è fuggito via, lasciandolo lì, in ...

Advertising

WeAreTennisITA : I G A TRIONFA ANCHE A ROMA ?? Non ferma più la sua corsa la numero uno del mondo, batte anche Ons Jabeur per 6-2 6-2… - CorriereCitta : Roma, si ferma al semaforo col furgone sulla Togliatti, lo trascinano fuori dal mezzo e glielo rubano - siamo_la_Roma : ?? Il #Feyenoord ha chiuso il suo campionato con una sconfitta ?? Si ferma #Kocku ?? 'Sento dolore, però per la fin… - FcBoscallol : @WillDormer_ @Mzucchiatti95 La tua fede ti offusca i ricordi. Nella cavalcata di Rudi Garcia, la Juventus di Allegr… - tacconi_tommaso : RT @WeAreTennisITA: I G A TRIONFA ANCHE A ROMA ?? Non ferma più la sua corsa la numero uno del mondo, batte anche Ons Jabeur per 6-2 6-2, fi… -