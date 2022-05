“Reti a commutazione di pacchetto e organismi di standardizzazione” | un’UdA per la secondaria superiore

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il 17 maggio ricorre la Giornata mondiale delle telecomunicazioni e della società dell'informazione. 157 anni fa, la Convenzione sulle telecomunicazioni fu istituita per la prima volta il 17 maggio 1865 a Parigi, in Francia. L'organizzazione è stata successivamente ribattezzata International Telecommunication Union (ITU) nel 1932. L'ITU, un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ha attualmente 193 paesi come stati membri. La pandemia ci ha portato molte sfide. Le TIC hanno dimostrato di essere un potente strumento per mantenere in vita le aziende e le nostre vite. Tuttavia, molte opportunità e sfide ci attendono. Ecco perché la trasformazione digitale deve accelerare per un futuro migliore. Tuttavia, se continuiamo sul nostro attuale percorso a questo ritmo, sarà molto difficile raggiungere gli SDG e collegare l'altra metà dell'umanità entro la fine del decennio. L'articolo .