Omceo Roma: in pandemia calo traumi della strada, ora in risalita (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Da domani (17 maggio) sarà possibile iscriversi al ‘Seminario tecnico medico-legale di traumatologia della strada’, corso gratuito di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma che rilascia 15 crediti formativi Ecm. L’evento si terrà venerdì 17 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 18, e sabato 18 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 17, presso lo Scout Center Roma, in largo dello Scautismo 1. “Obiettivo della due giorni- spiega Cristina Patrizi, segretario Omceo Roma e coordinatore del corso- è quello di approfondire gli aspetti forensi e medico-legali correlati a tutti gli eventi traumatici che accadono sulla strada. Si tratta di una formazione specifica cui ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022)– Da domani (17 maggio) sarà possibile iscriversi al ‘Seminario tecnico medico-legale di traumatologia’, corso gratuito di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli OdontoiatriProvincia diche rilascia 15 crediti formativi Ecm. L’evento si terrà venerdì 17 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 18, e sabato 18 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 17, presso lo Scout Center, in largo dello Scautismo 1. “Obiettivodue giorni- spiega Cristina Patrizi, segretarioe coordinatore del corso- è quello di approfondire gli aspetti forensi e medico-legali correlati a tutti gli eventi traumatici che accadono sulla. Si tratta di una formazione specifica cui ...

Advertising

npanocc : - caramirna : RT @RiccardoGatti: Cannabis, la prima volta a 13 anni per 66mila ragazzi. OMCeO Roma: “Conseguenze sulla salute mentale” - - giovannizambito : Cannabis, la prima volta a 13 anni per 66mila ragazzi. Omceo Roma si attiva per il contrasto - QuinziUgo : RT @RiccardoGatti: Cannabis, la prima volta a 13 anni per 66mila ragazzi. OMCeO Roma: “Conseguenze sulla salute mentale” - - RiccardoGatti : Cannabis, la prima volta a 13 anni per 66mila ragazzi. OMCeO Roma: “Conseguenze sulla salute mentale” -… -