Nato, i curdi prima impiegati in Siria e poi abbandonati. Ora anche l'adesione di Svezia e Finlandia si gioca sulla loro pelle (Di lunedì 16 maggio 2022) anche nel caos del conflitto russo-ucraino, a pagare, almeno in parte, rischiano di essere nuovamente le popolazioni curde. Non è bastato aver utilizzato i combattenti delle Unità di Protezione Popolare (Ypg/Ypj) come fanteria della coalizione occidentale, sacrificando migliaia di uomini e donne del nord-est Siriano per riconquistare i territori mangiati dal Califfato di Abu Bakr al-Baghdadi, mentre le grandi potenze aprivano la strada con i raid aerei senza mai tradire il mantra No boots on the ground. Non è bastato nemmeno il tradimento della stessa alleanza anti-Isis che, una volta decapitata l'entità voluta dalle Bandiere Nere in Siria e Iraq, ha lasciato alle popolazioni curde la gestione dei prigionieri e la difesa del proprio territorio assediato non più dai terroristi di Isis, ma dall'esercito turco che ne vuole prendere ...

