Nasce all’Ostiense il ‘Campus RUFA – Rome University of Fine Arts’ | oltre 10mila mq per lasciar esplodere la creatività e contaminare la Capitale

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 maggio 2022) Al via la realizzazione del nuovo CampusofArts,10.000mq nel cuore del quartiere Ostiense, in uno scenario stimolante e ricco di fascino, dove coesisteranno arte, didattica, laboratori, eventi aperti al territorio. L’ex Falegnameria Triestina in via Libetta sarà riconvertita in un hub culturale che accoglierà ambienti per la didattica, laboratori, spazi L’ampia zona che sarà riqualificata è quella dell’Ex Falegnameria Triestina in via Libetta, fulcro della vita notturna romana, nota per aver ospitato alcuni dei locali più famosi dellatra cui il Goa Club. Una transizione significativa dal settore dell’intrattenimento musicale a quello della formazione nell’industria creativa. L’intervento – portato avanti in sinergia con il Municipio VIII, ...