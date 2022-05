Milano, due donne prese a martellate in strada senza motivo da una 29enne (Di lunedì 16 maggio 2022) Due donne di 28 e 38 anni sono state aggredite per strada nel pomeriggio di domenica a Garbagnate Milanese, in piazza Ambrogio Allievi. La persona che le ha aggredite ha utilizzato uno di quei ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) Duedi 28 e 38 anni sono state aggredite pernel pomeriggio di domenica a Garbagnate Milanese, in piazza Ambrogio Allievi. La persona che le ha aggredite ha utilizzato uno di quei ...

Advertising

SkyTG24 : Garbagnate Milanese, due donne aggredite col martelletto per strada - infoitinterno : Milano, due donne prese a martellate in strada senza motivo da una 29enne - Berubara79 : @itsmeback_ Chiunque vinca delle due, la festa si farà a kiev non a milano - r0bert0t : RT @diarioromano: #Atac: in due stazioni su tre, scale mobili e ascensori guasti. Picco nel week end anche nelle fermate con gli impianti… - leggoit : #milano, due donne prese a martellate in strada senza motivo da una 29enne -