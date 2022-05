McDonald’s e Renault venderanno tutte le loro attività in Russia (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo hanno annunciato in due circostanze separate, dopo quasi tre mesi in cui negozi e siti produttivi erano rimasti chiusi Leggi su ilpost (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo hanno annunciato in due circostanze separate, dopo quasi tre mesi in cui negozi e siti produttivi erano rimasti chiusi

Advertising

filippocecchin2 : RT @GonnelliLuca: Piegato Putin! Renault cede le attività in Russia allo S… - Napalm51 : RT @GonnelliLuca: Piegato Putin! Renault cede le attività in Russia allo S… - SessaAntonio : RT @ilpost: McDonald’s e Renault venderanno tutte le loro attività in Russia - GonnelliLuca : Piegato Putin! Renault cede le attività in Russia… - ilpost : McDonald’s e Renault venderanno tutte le loro attività in Russia -