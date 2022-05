Inferno in strada: padre muore, figlia di 8 anni e moglie gravissime nell’incidente tra 3 auto e 2 moto (Di lunedì 16 maggio 2022) Incidente in provincia di Torino poco dopo le 18 di domenica 15 maggio lungo la provinciale tra Carignano e Carmagnola. nell’incidente è morto un uomo, ferite le moglie e la figlia di otto anni. L’urto ha coinvolto alcune auto e due motociclette su cui viaggiavano padre, madre e figlia. nell’incidente è morto un uomo, ferite le moglie e la figlia di otto anni. La bambina si trova in gravissime condizioni e dopo l’incidente è stata portata all’ospedale Regina Margherita di Torino. La moglie della vittima, invece, donna è ricoverata al Cto. Incidente in moto: morto un uomo, ferite moglie e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Incidente in provincia di Torino poco dopo le 18 di domenica 15 maggio lungo la provinciale tra Carignano e Carmagnola.è morto un uomo, ferite lee ladi otto. L’urto ha coinvolto alcunee dueciclette su cui viaggiavano, madre eè morto un uomo, ferite lee ladi otto. La bambina si trova incondizioni e dopo l’incidente è stata portata all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ladella vittima, invece, donna è ricoverata al Cto. Incidente in: morto un uomo, feritee ...

