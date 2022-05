Incentivi 2022 - L'operazione contributi scatta oggi (Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà pubblicato lunedì sera, sulla Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto Incentivi, il Dpcm approvato dal governo il 6 aprile scorso che una settimana fa, il 5 maggio, aveva incassato il via libera della Corte dei conti. In pratica, potranno ottenere il bonus - che lo ricordiamo è compreso tra 2 e 5 mila euro - i contratti d'acquisto sottoscritti, in teoria, già a partire dal 16 maggio (nella pratica a partire dal 17, visto che la pubblicazione avverrà in serata, a concessionarie chiuse). Manca la piattaforma web. Tuttavia, la piattaforma informatica di prenotazione del contributo non sarà operativa in concomitanza con la partenza dell'operazione. A quanto si apprende, lo sarà solo alle ore 10 del 25 maggio. Dunque, il temuto click-day, ossia il boom di prenotazioni che di solito si verifica quando la piattaforma viene messa a disposizione delle ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà pubblicato lunedì sera, sulla Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto, il Dpcm approvato dal governo il 6 aprile scorso che una settimana fa, il 5 maggio, aveva incassato il via libera della Corte dei conti. In pratica, potranno ottenere il bonus - che lo ricordiamo è compreso tra 2 e 5 mila euro - i contratti d'acquisto sottoscritti, in teoria, già a partire dal 16 maggio (nella pratica a partire dal 17, visto che la pubblicazione avverrà in serata, a concessionarie chiuse). Manca la piattaforma web. Tuttavia, la piattaforma informatica di prenotazione del contributo non sarà operativa in concomitanza con la partenza dell'. A quanto si apprende, lo sarà solo alle ore 10 del 25 maggio. Dunque, il temuto click-day, ossia il boom di prenotazioni che di solito si verifica quando la piattaforma viene messa a disposizione delle ...

