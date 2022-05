Il sondaggio politico di lunedì 16 maggio 2022

(Di lunedì 16 maggio 2022) Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggettirenni residenti in Italia ( 4670 non rispondenti) tra l'11 e il 16. Il campione è ...

Advertising

xiana44698880 : RT @ilCoperchio: O r i e n t a m e n t o d i v o t o d e l 1 6 m a g g i o 2 0 2 2 F r a t e l l i d ' I t a l i a a l 2 2 , 9 % .… - Etya73 : @AlamariMusicali Non c'è di che. È un dovere precisare che la Svizzera, al momento, non ha fatto nessuna richiesta… - ilCoperchio : O r i e n t a m e n t o d i v o t o d e l 1 6 m a g g i o 2 0 2 2 F r a t e l l i d ' I t a l i a a l 2 2… - ClodiaMM : RT @elibrunetti: 11,26/12. Questa la media dei voti che il popolo europeo ha dato all'Ucraina. Sì, è stato un voto politico e un 'sondaggio… - elibrunetti : 11,26/12. Questa la media dei voti che il popolo europeo ha dato all'Ucraina. Sì, è stato un voto politico e un 'so… -

... ha innescato in USA una rinnovata mobilitazione- culturale - religiosa in difesa della ... il 77% è molto preoccupato, secondo undella CNN. Non mancasse altro, nel primo anno di ......di FI ha poi rivelato che c'è l'impegno comune di tutti a costruire un programmadi ... ma semmai della netta maggioranza dei Siciliani stando ad esempio all'ultimopubblico di Swg, ...«Se è positiva la comune contrarietà ad una futura legge proporzionale per le elezioni politiche, restano ancora fumose le ... furono divisi tra i partiti sulla base dei consensi nei sondaggi. Più ...Esagerano, prima di parlare dovrebbero andare a vedere cosa accade nelle scuole". Sondaggi politici, Fratelli d'Italia davanti al PD per un soffio, sale il M5s Secondo l'ultimo sondaggio di ...