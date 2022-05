Gas algerino, tetto al prezzo: l?ipotesi di un meccanismo automatico in caso di embargo o blocco di un fornitore (Di lunedì 16 maggio 2022) Nessun passo indietro. Roma non molla e continua a spingere sul tetto al prezzo del gas. Che si applicherebbe anche alle nuove forniture via tubo sottoscritte dall?Italia, a partire dai nove... Leggi su ilmattino (Di lunedì 16 maggio 2022) Nessun passo indietro. Roma non molla e continua a spingere sulaldel gas. Che si applicherebbe anche alle nuove forniture via tubo sottoscritte dall?Italia, a partire dai nove...

Advertising

PazzoPerDomani : RT @Recommon: 'Stiamo assistendo a un aumento esponenziale di visite italiane in Algeria. Vi daremo 9 miliardi di mc di gas in più... Così… - Ale_Runci : RT @Recommon: 'Stiamo assistendo a un aumento esponenziale di visite italiane in Algeria. Vi daremo 9 miliardi di mc di gas in più... Così… - lucamanes : RT @Recommon: 'Stiamo assistendo a un aumento esponenziale di visite italiane in Algeria. Vi daremo 9 miliardi di mc di gas in più... Così… - Recommon : 'Stiamo assistendo a un aumento esponenziale di visite italiane in Algeria. Vi daremo 9 miliardi di mc di gas in pi… - FrancescoBlotto : Lo shopping del #gas dell’#Italia rafforzerà il regime algerino -