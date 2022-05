Elon Musk interrompe improvvisamente l’acquisizione di Twitter: il vero motivo (Di lunedì 16 maggio 2022) Arriva in attesa la decisione di Elon Musk di mettere in pausa l’acquisizione del social Twitter, affare da oltre 40 miliardi di dollari Sembrava cosa fatta ormai, ma il CEO di Space X ha, Elon Musk ha scelto di sospendere l’accordo miliardario per l’acquisizione di Twitter. Elon Musk (Fonte: Instagram)l’acquisizione miliardaria che avrebbe portato Twitter nelle mani di Elon Musk è stata interrotta. Lo stesso imprenditore sul suo social network ha annunciato di aver sospeso l’importante acquisto del social, ma questo stop non andrà a intaccare in nessun modo il risultato finale. Infatti, Musk ha, comunque, voluto ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 16 maggio 2022) Arriva in attesa la decisione didi mettere in pausadel social, affare da oltre 40 miliardi di dollari Sembrava cosa fatta ormai, ma il CEO di Space X ha,ha scelto di sospendere l’accordo miliardario perdi(Fonte: Instagram)miliardaria che avrebbe portatonelle mani diè stata interrotta. Lo stesso imprenditore sul suo social network ha annunciato di aver sospeso l’importante acquisto del social, ma questo stop non andrà a intaccare in nessun modo il risultato finale. Infatti,ha, comunque, voluto ...

