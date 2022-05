Dall'Eurovision alle trincee, "Stefania" torna a casa (Di lunedì 16 maggio 2022) La vittoria all'Eurovision Song Contest poteva sembrare forse scontata e annunciata (da giorni i bookmaker li davano per vincenti), meno scontato è stato l'impatto emozionale (e politico) che il gruppo ucraino dei Kalush è riuscito a imporre con la sua presenza. Hanno vinto il concorso europeo con il brano "Stefania", spinti in vetta dal televoto, ma soprattutto sono riusciti nell'intento più delicato: tenere alta l'attenzione sulla situazione del loro paese e far sentire la voce dell'Ucraina (solo in Italia la finale è stata vista da 6,6 milioni di persone). E ora il cerchio si chiude, con "Stefania" che torna in patria e viene cantata dai soldati mentre cadono le bombe sull'acciaieria Azovstal assediata dai russi, oppure interpretata Dalle forze armate, nelle immagini diffuse sui loro canali social. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) La vittoria all'Song Contest poteva sembrare forse scontata e annunciata (da giorni i bookmaker li davano per vincenti), meno scontato è stato l'impatto emozionale (e politico) che il gruppo ucraino dei Kalush è riuscito a imporre con la sua presenza. Hanno vinto il concorso europeo con il brano "", spinti in vetta dal televoto, ma soprattutto sono riusciti nell'intento più delicato: tenere alta l'attenzione sulla situazione del loro paese e far sentire la voce dell'Ucraina (solo in Italia la finale è stata vista da 6,6 milioni di persone). E ora il cerchio si chiude, con "" chein patria e viene cantata dai soldati mentre cadono le bombe sull'acciaieria Azovstal assediata dai russi, oppure interpretatae forze armate, nelle immagini diffuse sui loro canali social.

Advertising

stanzaselvaggia : Insomma chi voleva entrare in Europa batte quello che è voluto uscire dall’Europa. È proprio #Eurovision. - lorepregliasco : Da Torino, dall'Europa, un messaggio di musica, bellezza e pace. All'anno prossimo! ???????? #Eurovision #ESCita - Agenzia_Ansa : Sventati dalla polizia attacchi informatici all'#Eurovision Song Contest provenienti dall'estero #Escita #ESC2022… - redazionerumors : Dall’Eurovision alla guerra, il cantante della Kalush Orchestra è tornato in Ucraina per combattere in prima linea… - marcomcs9 : @MarcoRizzoPC l'Italia ha dato il massimo dei voti all'Ukraina per l'Eurovision, ma l'Italia purtroppo ha poco da m… -