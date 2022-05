Cantante dell’Eurovision 2022 fa un appello a Barbara D’Urso (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Eurovision 2022 è stato un grandissimo successo. Non solo in termini di ascolti, che sono andati oltre le più rosee aspettative, raggiungendo oltre sei milioni di telespettatori nella finalissima. Ma la kermesse canora è diventato un momento popolare d’intrattenimento, andando oltre la semplice gara. Eurovision 2022, Cantante fa un appello a Barbara D’Urso: ecco chi è C’è stata una Cantante che durante l’Eurovision 2022, si è esibita in una performance che ha ricordato a tanti telespettatori la regina Mediaset Barbara D’Urso. Si tratta della rappresentante della Serbia Konstrakta, che sul palco durante la sua performance si lavava le mani. Questo gesto ha un significato ben preciso: è un inno alla salute ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Eurovisionè stato un grandissimo successo. Non solo in termini di ascolti, che sono andati oltre le più rosee aspettative, raggiungendo oltre sei milioni di telespettatori nella finalissima. Ma la kermesse canora è diventato un momento popolare d’intrattenimento, andando oltre la semplice gara. Eurovisionfa un: ecco chi è C’è stata unache durante l’Eurovision, si è esibita in una performance che ha ricordato a tanti telespettatori la regina Mediaset. Si tratta della rappresentante della Serbia Konstrakta, che sul palco durante la sua performance si lavava le mani. Questo gesto ha un significato ben preciso: è un inno alla salute ...

Advertising

Corriere : Ucraina, Oleh Psjuk il vincitore dell’Eurovision parte per arruolarsi in difesa del suo Paese - fanpage : Il premio curiosità dell'edizione 2022 lo ha sicuramente vinto Konstrakta, la cantante che rappresenta la Serbia… - m_robella22 : ??SE SEI UCRAINO, TUTTO È PERMESSO. LA DERIVA DELL’ITALIA. - iFrancisPin : Quindi mi sa che sono l’unico che non ha visto nemmeno una puntata di quella baracconata chiamata #Eurovision? Vit… - Lorenzo_1976 : RT @Corriere: Ucraina, Oleh Psjuk il vincitore dell’Eurovision parte per arruolarsi in difesa del suo Paese -