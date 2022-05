Bonolis: "Scudetto Milan? Un regalo dell'Inter. Buona sorte, fallo non fischiato nel derby..." (Di lunedì 16 maggio 2022) Intervistato in esclusiva da FcInter1908, il conduttore tv Paolo Bonolis si è espresso senza peli sulla lingua sulla rivalità tra Inter, sua squadra del cuore, e i cugini rossoneri: “La prova di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 16 maggio 2022)vistato in esclusiva da Fc1908, il conduttore tv Paolosi è espresso senza peli sulla lingua sulla rivalità tra, sua squadra del cuore, e i cugini rossoneri: “La prova di...

Serpico779 : RT @Nassio1: @GoalItalia Visti gli arbitraggi sfavorevoli e la malafede diffusa, ci vorrebbe un'altra calciopoli. In commissione questa vol… - Nassio1 : @GoalItalia Visti gli arbitraggi sfavorevoli e la malafede diffusa, ci vorrebbe un'altra calciopoli. In commissione… - Yasmin_luv1 : Quest'uomo è l'artefice dei 4 trofei dell'Inter di Limone Inzaghi: - Supercoppa 21/22 - Coppa Italia 21/22 - Scudet… - recentismo04 : Milanisti come state festeggiando lo scudetto? Ah come dite “ancora 15 punti”? Ma manca una giornata, l’Inter sta p… - MCalcioNews : Bonolis: 'Milan? Scudetto regalato tra fortuna, autoreti e fallo non fischiato nel derby...'… -