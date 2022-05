Bimbo di un anno grave in ospedale a Perugia: ipotesi maltrattamenti, diverse lesioni (Di lunedì 16 maggio 2022) Un bambino di circa un anno è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia dopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 16 maggio 2022) Un bambino di circa unè stato ricoverato in gravi condizioni all'didopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate ...

