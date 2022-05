Benito La Vecchia rieletto presidente Consorzio di tutela della ricotta di bufala campana dop

(Di lunedì 16 maggio 2022) IldidiDop sceglie la continuità:Laè statoe inizia così il suo terzo mandato al vertice. Originario di Alvignano, in provincia di Caserta, 37 anni, laureato in Economia, è alla guida dell’azienda di famiglia ed è anche componente del CdA deldiMozzarella diDop. La proclamazione è avvenuta all’unanimità da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto nelle scorse settimane, di cui fanno parte, oltre a La: Sara Consalvo, Alessandro Cossia, Giuseppe Cutillo, Giuseppe ...

Consorzio ricotta bufala campana dop, Benito La Vecchia confermato presidente Il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop sceglie la continuità: Benito La Vecchia è stato rieletto presidente.Il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop sceglie la continuità: Benito La Vecchia è stato rieletto presidente e inizia così il suo terzo mandato al vertice. Originario di Alvignano, ...