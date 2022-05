Assedio Azovstal, il Cremlino annuncia l’accordo con l’Ucraina sul cessate il fuoco. Fuori 51 feriti, anche del battaglione Azov: «Saranno curati e imprigionati» (Di lunedì 16 maggio 2022) Si apre uno spiraglio per l’evacuazione degli ultimi feriti rimasti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo l’annuncio del ministero della Difesa russo su un accordo di tregua raggiunto con Kiev secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. Sui negoziati in corso si era espresso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel videomessaggio diffuso ieri 15 marzo aveva parlato di «trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol e da Azovstal». Un corridoio umanitario sarebbe stato già attivato per i soldati feriti nell’acciaieria. Secondo media locali, all’esterno sarebbe già pronto i pullman che trasporteranno oltre 51 feriti, per lo più del battaglione Azov, che Saranno portati prima ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Si apre uno spiraglio per l’evacuazione degli ultimirimasti nell’acciaieriadi Mariupol, dopo l’annuncio del ministero della Difesa russo su un accordo di tregua raggiunto con Kiev secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. Sui negoziati in corso si era espresso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel videomessaggio diffuso ieri 15 marzo aveva parlato di «trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol e da». Un corridoio umanitario sarebbe stato già attivato per i soldatinell’acciaieria. Secondo media locali, all’esterno sarebbe già pronto i pullman che trasporteranno oltre 51, per lo più del, cheportati prima ...

Advertising

SkyTG24 : In #Ucraina continua l'assedio all'acciaieria #Azovstal a #Mariupol. Stando alle autorità ucraine sarebbero state l… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: In #Ucraina si continua a combattere. Le truppe di Mosca si concentrano su Donetsk. L’acciaieria di Azovstal ancora sot… - vladlittledick : @Perplexity_is @GennadevnaEva @Soffotcka Immagino semplicemente che essendo assediata azovstal devono dire che sott… - blusewillis1 : RT @SkyTG24: In #Ucraina continua l'assedio all'acciaieria #Azovstal a #Mariupol. Stando alle autorità ucraine sarebbero state lanciate bom… - CuocoFiorellino : RT @SkyTG24: In #Ucraina continua l'assedio all'acciaieria #Azovstal a #Mariupol. Stando alle autorità ucraine sarebbero state lanciate bom… -