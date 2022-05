Amici 2022: Ecco Il Vincitore! (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche questa edizione di Amici 21 ha il suo vincitore. A trionfare e ad aggiudicarsi il montepremi finale di ben 150 mila euro è stato il cantante Luigi Strangis. Ma Ecco i dettagli sulla finale appena conclusa del Talent Show! Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022 Poco fa è terminata la finale di Amici che, ovviamente, ha decretato il suo vincitore. Al rush finale sono arrivati Luigi e Michele, vincitori rispettivamente del circuito canto e danza. I due allievi si sono sfidati nella battaglia finale a suon di canzoni e balli. Il televoto ha premiato Luigi che, quindi, ha alzato la coppa di Amici. Da considerare che il primo classificato si è intascato anche il montepremi finale di ben 150 mila euro in gettoni d’oro. Assegnati nel corso della finale, anche altri premi come il ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche questa edizione di21 ha il suo vincitore. A trionfare e ad aggiudicarsi il montepremi finale di ben 150 mila euro è stato il cantante Luigi Strangis. Mai dettagli sulla finale appena conclusa del Talent Show! Luigi Strangis è il vincitore diPoco fa è terminata la finale diche, ovviamente, ha decretato il suo vincitore. Al rush finale sono arrivati Luigi e Michele, vincitori rispettivamente del circuito canto e danza. I due allievi si sono sfidati nella battaglia finale a suon di canzoni e balli. Il televoto ha premiato Luigi che, quindi, ha alzato la coppa di. Da considerare che il primo classificato si è intascato anche il montepremi finale di ben 150 mila euro in gettoni d’oro. Assegnati nel corso della finale, anche altri premi come il ...

