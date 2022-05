Amalfi, prima città del Sud a candidarsi al programma Giahs della Fao per la tutela del paesaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Amalfi è la prima città del Mezzogiorno d’Italia a candidarsi al programma internazionale Giahs della Fao per la tutela dei paesaggi e dei sistemi rurali di interesse globale.La candidatura di Amalfi e della sua Costa al Globally Important Agricultural Hertitage System è tesa alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia del patrimonio agricolo secolare, in nuova visione che integri la società umana e l’ambiente, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile.“I nostri terrazzamenti sono un’esperienza unica da preservare – sottolinea il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Il riconoscimento internazionale Giahs mira a dare visibilità al nostro modello di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022)è ladel Mezzogiorno d’Italia aalinternazionaleFao per ladei paesaggi e dei sistemi rurali di interesse globale.La candidatura disua Costa al Globally Important Agricultural Hertitage System è tesa alladele alla salvaguardia del patrimonio agricolo secolare, in nuova visione che integri la società umana e l’ambiente, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile.“I nostri terrazzamenti sono un’esperienza unica da preservare – sottolinea il Sindaco di, Daniele Milano – Il riconoscimento internazionalemira a dare visibilità al nostro modello di ...

Advertising

newsdinapoli : AMALFI PRIMA CANDIDATA DEL SUD ITALIA ALLA FAO PER I SISTEMI AGRICOLI DI RILEVANZA MONDIALE #Appuntamenti #amalfi… - positanonews : Amalfi prima candidata del Sud Italia alla FAO per i sistemi agricoli di rilevanza mondiale tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca #candidata #fao #suditalia Amalfi prima candidata del Sud Italia alla FAO per i sistemi agricol… - cilentonotizie : #Amalfi prima candidata del sud Italia alla #FAO per i sistemi agricoli di rilevanza mondiale - ottopagine : Sistemi agricoli, Amalfi prima candidata del Sud alla Fao #Amalfi -