(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Prosegue il lavoro di Ama per rafforzare i servizi die igiene urbana in tutta la città. In particolare, è stato intensificato lo sforzo sui prelievi dei rifiuti delleNon(Und), anche alla luce del crescente flusso di turisti e visitatori, nonché del graduale ritorno alla normalità nella vita sociale delle persone che si stanno lasciando alle spalle alcune delle principali restrizioni anti – Covid. Nelladi, laper questedi tutta la città ha segnato unrispetto allaprecedente, un incremento che ha riguardato tutte le frazioni merceologiche. Lo scrive in una nota Ama. (Agenzia Dire9

Advertising

de_linda71 : @CasaLettori Ama le nuvole, le macchine, i libri ma prima di tutto ama l'uomo. Hikmet - superqueer_ : RT @TheKingOfMyQue3: @PauDybala_JR Se vai all'inter, confermando le voci di un tuo accordo con quelli già da oltre due anni, queste tue par… - RomanoGrecoAut : RT @narcisi_rita: Quando si ama qualcuno si pensa sempre: uno di noi dovrà morire prima dell’altro e questo resterà #daSolo . Se… - stormi1904 : RT @Cinziadandrea: @RiprendRoma questo è il sottopasso su viale della serenissima , è percorso da molte persone che debbono prendere l'au… - annalisapanello : RT @Cicciodicastri: E' normale che chi ama il calcio si appassioni anche seguendo uno o più idoli dei suoi sogni da ragazzino; lo siamo sta… -

RomaDailyNews

... Age of Ultron è uscito nei cinema, quella checonoscevamo (o non conoscevamo, visto che non si faceva vedere spesso: nella sopracitata intervista si definisce 'uncool' e dice che nonla ...Dopo laedizione dello scorso autunno, che ha visto per lavolta insieme le comunità ... altro importante appuntamento: "La Campania chela Campania 2022", con l'assegnazione dei ... Ama: in prima settimana maggio +10% raccolta utenze non domestiche - RomaDailyNews