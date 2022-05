A che ora corre Marcell Jacobs a Savona: data, programma, orario, dove vederlo in tv e streaming (Di lunedì 16 maggio 2022) Marcell Jacobs sarà il grande protagonista del Meeting di Savona, che andrà in scena mercoledì 18 maggio allo Stadio della Fontanassa. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio debutto stagionale all’aperto proprio al Memorial Ottolia: dopo i problemi gastrointestinali che gli hanno impedito di gareggiare a Nairobi, il velocista lombardoa ha scelto di cimentarsi sulla sua distanza di riferimento in terra ligure dopo che inizialmente avrebbe dovuto correre i 200 metri. Si preannuncia una stupenda sfida tra tre Campioni Olimpici: Jacobs affronterà Lorenzo Patta e Fausto Desalu, insieme a cui ha vinto l’oro nella 4×100 a Tokyo (il quartetto era completato da Filippo Tortu). In pista ci sarà anche il francese Jimmy Vicaut, a cui Jacobs ha tolto il record europeo ai Giochi (9.80 ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022)sarà il grande protagonista del Meeting di, che andrà in scena mercoledì 18 maggio allo Stadio della Fontanassa. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio debutto stagionale all’aperto proprio al Memorial Ottolia: dopo i problemi gastrointestinali che gli hanno impedito di gareggiare a Nairobi, il velocista lombardoa ha scelto di cimentarsi sulla sua distanza di riferimento in terra ligure dopo che inizialmente avrebbe dovutore i 200 metri. Si preannuncia una stupenda sfida tra tre Campioni Olimpici:affronterà Lorenzo Patta e Fausto Desalu, insieme a cui ha vinto l’oro nella 4×100 a Tokyo (il quartetto era completato da Filippo Tortu). In pista ci sarà anche il francese Jimmy Vicaut, a cuiha tolto il record europeo ai Giochi (9.80 ...

