Ultime Notizie – Guerra Ucraina, Kiev: "Bombe al fosforo su Azovstal" (Di domenica 15 maggio 2022) L'Ucraina accusa la Russia di aver sganciato "Bombe incendiarie o al fosforo" sull'acciaieria Azovstal a Mariupol. Nell'impianto sono asserragliati i soldati del battaglione Azov, assediati da settimane dalle forze russe. Per Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco della città, "l'inferno è sceso sulla terra, ad Azovstal". "Ieri per la prima volta le forze di occupazione hanno usato Bombe incendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol – ha scritto su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform – Gli occupanti stessi affermano di aver usato proiettili incendiari 9M22C con strati di termite. La temperatura di combustione è di circa 2.000-2.500 gradi. E' quasi impossibile fermare la combustione". Un video è stato pubblicato da Andriushchenko: mostra anche ...

