Traffico Roma del 15-05-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 15 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione Bentrovatiscorrevole in queste ore senza impedimenti di rilievo sul Raccordo Anulare consolari mentre Napoli zia locale Ci segnano incidente al Quarticciolo in via Manfredonia prossimità di via Ostuni altro incidente al Trieste in viale Somalia a ridosso di via Antrodoco e restiamo nel quartiere Trieste per tutta la giornata per una prestazione di carattere commerciale e culturale chiusa alPiazza Caprera 3 via delle Alpi via degli Appennini Prati la quinta edizione di auto Antiqua interdetti al sito Piazza Cola di Rienzo nonché un tratto dell’omonima via attenzione quindi alle deviazioni evento commerciale anche alla Balduina dove è proprio Piazza della Balduina resterà chiusa sino a questa sera a sud della capitale proseguono i lavori sulla Pontina a ...