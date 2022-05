Ragazza morta a 23 anni nel tarantino, indagato il fidanzato. Ipotesi overdose (Di domenica 15 maggio 2022) In seguito alla morte di una 23enne giovedì scorso in una baracca all'interno della gravina San Marco di Massafra (Taranto) è indagato il fidanzato e convivente della vittima, un 25enne al quale è ... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) In seguito alla morte di una 23enne giovedì scorso in una baracca all'interno della gravina San Marco di Massafra (Taranto) èile convivente della vittima, un 25enne al quale è ...

Advertising

ledicoladelsud : C’è un indagato per la morte della 23enne il cui corpo è stato trovato in una baracca nella gravina di San Marco a… - leggoit : Ragazza morta a 23 anni nel tarantino, indagato il fidanzato. Ipotesi overdose - ollycaly : appena visto il servizio di una ragazza morta di anoressia, abbiate cura di voi vvb?? - Perla19733917 : RT @LaSpengo: Preghiamo per la ragazza morta..ma.preghiamo anche per il giornale il Messaggero. ????? - LaSpengo : Preghiamo per la ragazza morta..ma.preghiamo anche per il giornale il Messaggero. ????? -