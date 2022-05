Manchester City, Guardiola: “Un privilegio poter essere campioni davanti al nostro pubblico” (Di domenica 15 maggio 2022) “Dopo le ultime nostre belle prestazioni sapevamo di aver bisogno di soli 4 punti. Non penso alla differenza reti, dobbiamo solo vincere l’ultima partita per essere campioni. In caso contrario il titolo andrà al Liverpool”. Il Manchester City ha pareggiato 2-2 la sfida contro il West Ham, ed ora è padrone del proprio destino in vista dell’ultimo turno di Premier. Così Guardiola è intervenuto al termine del match: “Fra una settimana giocheremo nel nostro stadio tutto esaurito. Questo gruppo, i tifosi, tutti daranno tutto per 95 minuti per vincere questo titolo. Resta un privilegio poter essere campioni davanti al nostro pubblico, non vedo l’ora che arrivi la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Dopo le ultime nostre belle prestazioni sapevamo di aver bisogno di soli 4 punti. Non penso alla differenza reti, dobbiamo solo vincere l’ultima partita per. In caso contrario il titolo andrà al Liverpool”. Ilha pareggiato 2-2 la sfida contro il West Ham, ed ora è padrone del proprio destino in vista dell’ultimo turno di Premier. Cosìè intervenuto al termine del match: “Fra una settimana giocheremo nelstadio tutto esaurito. Questo gruppo, i tifosi, tutti daranno tutto per 95 minuti per vincere questo titolo. Resta unal, non vedo l’ora che arrivi la partita ...

