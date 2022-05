LIVE Napoli-Genoa 1-0 | sblocca il solito Osimhen di testa! Insigne sfiora il raddoppio

Advertising

zazoomblog : LIVE Napoli-Genoa 37^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - #Napoli-Genoa #giornata #Serie… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Napoli-Genoa, 37^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - Mediagol : LIVE Napoli-Genoa, 37^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - Fantacalciok : Napoli - Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Napoli - Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -

ASCOLTA Allo stadio Maradona, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Genoa si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGenoa 0 - 0 ...Dall'altro i rossoblu di Blessin, dopo aver battuto al fotofinish la Juventus, sono costretti a vincere anche con ilper provare a giocarsi la salvezza all'ultima giornata. All'andata i ...28' - INSIGNE! Gran combinazione tra il 24 e Mertens: tacco del belga per Insigne e tiro a giro del capitano del Napoli che spedisce di un soffio alto sopra la traversa. 25' - Cooling break: le ...Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa, valida per la penultima di campionato. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. 28' – Sul lato sinistro ...