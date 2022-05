Il coordinamento dei paesi europei nella difesa dei diritti dei minori in rete (Di domenica 15 maggio 2022) L’Unione Europea si sta muovendo in maniera capillare per garantire maggiori diritti e protezione ai minori quando navigano in internet. Nel corso degll’EU Open Day a cui abbiamo partecipato in qualità di Digital EU Ambassadors abbiamo avuto modo di approfondire la questione con Annarita Silverii, Communications Officer presso European Schoolnet che lavora per Better Internet for Kids. Di che cosa si tratta? «Un progetto finanziato dalla Commissione europea che ha lo scopo di accrescere la conoscenza e le iniziative per creare un’esperienza online, migliore e più sicura pur restando divertente soprattutto per le persone più giovani e per gli adolescenti». Non solo bambini e teenager, però, poiché viene riconosciuto il valore del coinvolgimento di genitori e insegnanti: «Sono questi gli ambienti in cui i bambini hanno spesso più bisogno di essere ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 15 maggio 2022) L’Unione Europea si sta muovendo in maniera capillare per garantire maggiorie protezione aiquando navigano in internet. Nel corso degll’EU Open Day a cui abbiamo partecipato in qualità di Digital EU Ambassadors abbiamo avuto modo di approfondire la questione con Annarita Silverii, Communications Officer presso European Schoolnet che lavora per Better Internet for Kids. Di che cosa si tratta? «Un progetto finanziato dalla Commissione europea che ha lo scopo di accrescere la conoscenza e le iniziative per creare un’esperienza online, migliore e più sicura pur restando divertente soprattutto per le persone più giovani e per gli adolescenti». Non solo bambini e teenager, però, poiché viene riconosciuto il valore del coinvolgimento di genitori e insegnanti: «Sono questi gli ambienti in cui i bambini hanno spesso più bisogno di essere ...

