Il canottaggio per far ripartire le donne colpite da tumore al seno (Di domenica 15 maggio 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina al Circolo Canottieri Irno, il progetto “Trotula” che punta attraverso il canottaggio ad aiutare le donne operate di tumore al seno. Un’iniziativa che vuole associare lo sport al tumore al seno. Un percorso messo in atto per accompagnare le donne nel percorso di ripresa e di rinascita dopo essere riuscite a vincere la battaglia contro il tumore al seno. Un’iniziativa che vedrà offrire loro corsi di canottaggio gratuiti, che dovranno avere una funzione di terapia post traumatica dopo la battaglia contro il tumore al seno. Un modo, questo, per accelerare la riabilitazione, sfruttando i benefici che lo sport può dare. “Stando ai trial ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 15 maggio 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina al Circolo Canottieri Irno, il progetto “Trotula” che punta attraverso ilad aiutare leoperate dial. Un’iniziativa che vuole associare lo sport alal. Un percorso messo in atto per accompagnare lenel percorso di ripresa e di rinascita dopo essere riuscite a vincere la battaglia contro ilal. Un’iniziativa che vedrà offrire loro corsi digratuiti, che dovranno avere una funzione di terapia post traumatica dopo la battaglia contro ilal. Un modo, questo, per accelerare la riabilitazione, sfruttando i benefici che lo sport può dare. “Stando ai trial ...

