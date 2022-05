I 4 motivi per cui Draghi può cadere (Di domenica 15 maggio 2022) Cade o non cade? Potrebbe essere il ritornello di questa estate. In effetti, le fibrillazioni, come suol dirsi, in seno alla maggioranza son sempre più forti e destinate ad aumentare. Anche se la crisi, ci si sarebbe, non avverrebbe, a mio avviso, prima della fatidica data di settembre, quella che permette ai deputati di maturare la pensione. Certo, la crisi potrebbe sempre attuarsi al di là delle intenzioni, cioè il gioco dell’alzare sempre più la posta da parte dei partiti potrebbe sfuggire loro di mano. Ma alla fine quel che conta è non ciò che predica ma quello che si vota in aula, fiducia compresa. Ma chiediamoci: su quali temi e per quali motivi Draghi potrebbe essere mandato a casa prima della scadenza della legislatura? 1. Prima di tutto c’è il problema del futuro politico di Conte e di molti grillini, la cui esperienza nei palazzi dl potere ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 15 maggio 2022) Cade o non cade? Potrebbe essere il ritornello di questa estate. In effetti, le fibrillazioni, come suol dirsi, in seno alla maggioranza son sempre più forti e destinate ad aumentare. Anche se la crisi, ci si sarebbe, non avverrebbe, a mio avviso, prima della fatidica data di settembre, quella che permette ai deputati di maturare la pensione. Certo, la crisi potrebbe sempre attuarsi al di là delle intenzioni, cioè il gioco dell’alzare sempre più la posta da parte dei partiti potrebbe sfuggire loro di mano. Ma alla fine quel che conta è non ciò che predica ma quello che si vota in aula, fiducia compresa. Ma chiediamoci: su quali temi e per qualipotrebbe essere mandato a casa prima della scadenza della legislatura? 1. Prima di tutto c’è il problema del futuro politico di Conte e di molti grillini, la cui esperienza nei palazzi dl potere ...

Advertising

borghi_claudio : Un altro dei motivi perchè il 12 giugno dovete TUTTI andare a votare per i referendum giustizia. - pfmajorino : Volevo sommessamente ricordare che il disastro rappresentato dalla gestione di #Fontanavattene è li di fronte a noi… - chetempochefa : 'Novantanove motivi per non mettere il tuo cane nel microonde' - In attesa di averlo con noi domani a #CTCF insiem… - marialauraloi : RT @NicolaPorro: ?? Qualcosa si sta muovendo nel #governo. I 4 motivi per cui #Draghi può cadere?? - factchecking18 : @eu_pizzimenti @carmas75 Da sempre. In tanti Paesi EU è da sempre molto popolare, come e più di Sanremo per l'Itali… -