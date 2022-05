Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi Isernia-Blockhaus | altimetria | favoriti | programma | tv La doppia scalata sarà il primo grande crocevia

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022)15 maggiosi corre la nonadel. Siamo arrivati a quello che è indubbiamente il giorno più atteso di questa prima settimana, un giorno in cui chiunque abbia ambizioni di classifica dovrà farsi trovare pronto. Dopo l’arrivo sull’Etna, è il momento per il secondoarrivo in salita: il. PERCORSO La primada cinque stelle di difficoltà di quest’edizione prevede un percorso di 191 km durissimi daal mitico. Mai un attimo di tregua per i corridori su una strada che inizierà a salire sostanzialmente dal km 0. Racchiusi nei primi 37 km ci saranno in fatti tre GPM, prima il Valico del Macerone, poi la salita di Rionero Sannitico, seguita ...