Giro d'Italia 2022, quando le prossime salite? Attesa per Superga e Maddalena, poi Vergogne e Cogne

Il tappone che si concludeva in cima al Blockhaus ha scaldato il Giro d'Italia 2022. La micidiale salita in Abruzzo ha illuminato la Corsa Rosa, giunta al termine della prima settimana: emozioni pirotecniche, alcuni big saltati, altri che si sono fronteggiati a viso aperto e classifica stravolta. quando arriveranno le prossime salite al Giro d'Italia? L'inizio della seconda settimana non è certo dei più complicati: martedì si riparte con la Pescara-Jesi, ci saranno alcuni saliscendi nelle Marche, ma le difficoltà di Recanati, Filottrano, Monsano non decideranno di certo la classifica generale (ideali per finisseur e per le fughe). Mercoledì andrà invece in scena una delle frazioni più semplici dell'intera Corsa Rosa: designata volata di gruppo a Reggio

