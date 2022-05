Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi | tra gli invitati alle nozze anche Manuel Bortuzzo e papà Franco

Leggi su isaechia

(Di domenica 15 maggio 2022) Dopo il matrimonio civile avvenuto il 12 Maggio 2021,sono riusciti a coronare il loro sogno d’amorein chiesa nella giornata di ieri, sabato 14 Maggio. La coppia ha scelto come location la splendida cornice del lago di Como. Nessun dettaglio è trapelato direttamente dagli, che hanno dato l’esclusiva a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.hanno condiviso sui loro profili social un’unica immagine in bianco e nero con la didascalia: Sì amore mio, per sempre noi. View this post on Instagram A post shared by(@gio82) Fra ...