Eurovision 2022, Ucraina vince con la Kalush Orchestra (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - L'Ucraina vince l'Eurovision Song Contest 2022. La Kalush Orchestra con 'Stefania' ha ottenuto 631 voti, di cui ben 440 ricevuti con il televoto degli spettatori europei. All'Italia non è bastato invece il televoto: Mahmood e Blanco con 'Brividi' si sono classificati al sesto posto. Il duo vincitore del festival di Sanremo ha ricevuto tra giuria e televoto 268 consensi. "Slava Ukraini, Gloria all'Ucraina". Così la Kalush Orchestra sul palco del Palaolimpico quando ha ricevuto il premio per Eurovision Song Contest con la canzone Stefania. Mahmood e Blanco In occasione della finale della kermesse, i vincitori di Sanremo hanno presentato una versione rinnovata di 'Brividi' di grande impatto emotivo.

