Diffidati Cagliari-Inter, rossoblù a rischio squalifica in vista del Venezia (Di domenica 15 maggio 2022) Sono tantissimi i giocatori che figurano nell'elenco dei Diffidati del Cagliari in vista dell'impegno probabilmente risolutivo della stagione contro l'Inter e dunque a rischio squalifica poi per la sfida salvezza contro il Venezia. Si tratta di Altare, Dalbert, Marin, Strootman, Joao Pedro, Pavoletti e Grassi, tutti che dovranno prestare molta attenzione per non mettere in difficoltà Alessandro Agostini. SportFace.

