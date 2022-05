Come sta Roger Balduino dopo l’infortunio? Il naufrago portato via dall’Isola dei Famosi (Di domenica 15 maggio 2022) La puntata di venerdì 13 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, la quale si è rivelata piuttosto interessante. In tale occasione sono stati molti gli avvenimenti degni di nota, tra cui un grave infortunio di Roger Balduino. Il protagonista ha voluto sfidare Clemente Russo all’orologio honduregno ed ha finito per L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 15 maggio 2022) La puntata di venerdì 13 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei, la quale si è rivelata piuttosto interessante. In tale occasione sono stati molti gli avvenimenti degni di nota, tra cui un grave infortunio di. Il protagonista ha voluto sfidare Clemente Russo all’orologio honduregno ed ha finito per L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

AlbertoBagnai : Ma tu guarda che cosa ci spiega questo personaggetto: - teatrolafenice : L’ira dell’Orchestra di Berlioz cosí come l’ha immaginata per la fine del quarto movimento della sua “Fantastica”:… - AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - massi2902 : @OGiannino Come spesso le sta capitando, sono gli USA a voler governare il tutto e tutti. Lei adesso sta diventando imbarazzante. - SteGabri : @giorgioloda Ma non è complotto.. è propaganda! Non si è mai visto un leader politico che si mette a chiedere di e… -