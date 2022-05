Chi è Kim Sol Song, la sorella maggiore di Kim Jong Un (Di domenica 15 maggio 2022) Kim Sol Song è la sorella maggiore del presidente della Corea del Nord Kim Jong Un. Figlia dell’ex leader Kim Jong Il e di Kim Young Sook (qui l’albero genealogico della famiglia Kim), risulta attiva all’interno del Dipartimento di Propaganda. In precedenza ha ricoperto le cariche di responsabile degli affari letterari e coordinato il programma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) Kim Solè ladel presidente della Corea del Nord KimUn. Figlia dell’ex leader KimIl e di Kim Young Sook (qui l’albero genealogico della famiglia Kim), risulta attiva all’interno del Dipartimento di Propaganda. In precedenza ha ricoperto le cariche di responsabile degli affari letterari e coordinato il programma InsideOver.

Advertising

Alls__tae : @_aurxra__ kim taehyung? chi è? non conosco nessuno che si chiami così - Kim_Mantovani94 : RT @MariPi__: Chi diceva che non sappiamo organizzare ce l'ha il saluto dallo spazio? #Eurovision #esc2022 - mrs_kim_p : RT @diilettae_: c’è chi si ricorda a memoria tutte le canzoni di mika e chi mente. #Eurovision #ESC2022 - Kim_Beatrics : Eilaaaa chi si ricorda di me? Mi vedete, lo so lo so... ma... sparisco a volte... buon pomeriggio e buona serata ch… - dreamyseok_ : SIR KIM TAEHYUNG?? chi ti ha dato il permesso di essere così stupendo esattamente?? dimmelo -