Cagliari-Inter, Barella fischiato all’uscita dal campo (Di domenica 15 maggio 2022) Una serata emozionante per Nicolò Barella alla Unipol Domus di Cagliari, dove si sta giocando il match tra i rossoblu e l’Inter di Inzaghi valido per la penultima giornata della Serie A 2021/2022. Il centrocampista ha fatto ritorno nello stadio che lo ha visto crescere, davanti ai suoi ex tifosi che, però, lo hanno fischiato all’uscita dal campo. Il 25enne ha firmato l’assist per Lautaro in occasione del secondo gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Una serata emozionante per Nicolòalla Unipol Domus di, dove si sta giocando il match tra i rossoblu e l’di Inzaghi valido per la penultima giornata della Serie A 2021/2022. Il centrocampista ha fatto ritorno nello stadio che lo ha visto crescere, davanti ai suoi ex tifosi che, però, lo hannodal. Il 25enne ha firmato l’assist per Lautaro in occasione del secondo gol. SportFace.

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MauroFutbol10 : @Inter @LautaroMOficial???? segna oggi un??contro il Cagliari completando 7?3??? gol per l'Inter ed è a un solo gol d… - montoya_javier_ : RT @InvictosSomos: CAGLIARI 0-2 INTER. -